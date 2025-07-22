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العالم

"بلومبرغ": ماسك قد يعود إلى الساحة السياسية

"بلومبرغ": ماسك قد يعود إلى الساحة السياسية
إيلون ماسكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 8:58 م

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، نقلاً عن وثائق من شركة سبيس إكس ومصادر مطلعة أن إيلون ماسك الذي شغل منصب مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعود إلى الساحة السياسية.

وقالت الوكالة إن الشركة أدرجت هذه الصياغة التي توضح "عوامل المخاطرة" ضمن الأوراق المرسلة إلى مستثمرين يناقشون أحد عروض المناقصات، بحسب ما أوردته "رويترز".

ونقلت "بلومبرغ" عن بعض المصادر اعتقادهم بأن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيه تلك الصياغة في عروض شراء كهذه.

ولم ترد "سبيس إكس" على طلب من "رويترز" للتعليق بعد.

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 أعلن  ماسك، يوم الأحد، في منشور على "إكس" أنه عاد إلى العمل 7 أيام في الأسبوع، والنوم في المكتب.

وأنفق ماسك ما يقرب من 300 مليون دولار، في العام 2024، لمساعدة ترامب وجمهوريين آخرين في الفوز بالانتخابات.

وقاد ماسك حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف في الإدارة الأمريكية، مما أدى إلى زعزعة استقرار عدد من الوكالات الاتحادية، لكنه فشل في النهاية في تحقيق الوفورات الهائلة التي سعى إليها.

وبلغ الخلاف العلني بين  ترامب وماسك ذروته في الخامس من يونيو/ حزيران.

وأعلن ماسك عن تشكيل حزب سياسي أمريكي جديد رداً على توقيع ترامب على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل في يوليو/ تموز.

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