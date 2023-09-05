المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعتبر حظر العباءة قرارًا "تعسفيًا"

اعتبرت الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا "تعسفي"، ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.

وباسم مبدأ العلمانية، أعلنت الحكومة الفرنسية، في نهاية شهر آب/اغسطس الماضي، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، الذي يثير جدلًا.

وفي فرنسا، يُحظر ارتداء رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.