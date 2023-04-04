فنلندا تنضم للناتو في تحول استراتيجي للمنظمة.. ماذا بعد؟

وبعد تسليم وثائق الانضمام إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، سيُرفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل عند الساعة 15,30 (13,30 بتوقيت غرينتش)، بين علمَي إستونيا وفرنسا بحسب الترتيب الأبجدي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن انضمام فنلندا إلى الحلف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء سيكون حدثا تاريخيا ونتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفًا أن التحالف سيعمل على ضمان حصول السويد أيضا على العضوية الكاملة.



وصرح ستولتنبرغ للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول أعضاء الحلف بأن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين كان لديه هدف معلن لغزو أوكرانيا وهو تقليص حلف شمال الأطلسي"، وفق رويترز.



وقال: "لقد حصل على العكس تمامًا.. فنلندا ستصبح اليوم عضوا كامل العضوية في الحلف وكذلك السويد قريبا".



ومع انضمام فنلندا إلى الناتو، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف الدفاعي بمقدار الضعف تقريبًا. وستستفيد هلسنكي من الحماية التي يوفرها البند الخامس من ميثاق الناتو الذي ينصّ على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم مسلح، فإن الدول الأخرى ستعتبر هذا العمل هجومًا مسلحًا موجهًا ضد كل الأعضاء وستتخذ الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة للبلد المستهدف.

وقال ممثل إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي: "تؤكّد فنلندا أنها قادرة على حماية حدودها ولا تطلب تعزيزات من الناتو. لكننا لا نعرف ما سيكون ردّ روسيا. إذا ضاعفت قواتها عند الحدود، سيتوجب علينا مراجعة انتشارنا".

وأخّرت عرقلة تركيا والمجر انضمام هلسنكي للحلف على مدى أشهر. ولا تزال أنقرة وبودابست تعرقلان انضمام السويد إلى الناتو.

وقال ستولتنبرغ: "أنا على ثقة تامّة بأن السويد ستصبح عضوًا أيضًا. إنها أولوية بالنسبة للناتو وبالنسبة لي أن نضمن حصول ذلك في أسرع وقت ممكن".

"أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف"

وأشار إلى أن انضمام الدولتين الاسكندنافيتين إلى الحلف هو دلالة على أن "باب الناتو يبقى مفتوحًا".

وأضاف: "موقف الناتو ثابت: أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف"، لكن "الهدف الأساسي حتى الساعة هو صمودها كدولة سيدة ومستقلة، وإلّا يصبح الحديث عن العضوية دون معنى".

وسيلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا للبحث في "الدعم على المدى الطويل" الذي يمكن تقديمه لكييف. ونُظّم اجتماع للجنة حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا لهذا الغرض، رغم اعتراض المجر.