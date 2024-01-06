المحكمة العليا توافق على استئناف قرار عدم أهلية ترامب

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستماع إلى استئناف ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.

وستستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 شباط/فبراير.

وفي وقت سابق طلب ترامب من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، القاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.