المحكمة العليا توافق على استئناف قرار عدم أهلية ترامب
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستماع إلى استئناف ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.
وستستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 شباط/فبراير.
وفي وقت سابق طلب ترامب من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو، القاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.
والثلاثاء طعن محامو ترامب، أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.
والأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكوّنة من تسع قضاة ثلاثة منهم عينهم ترامب شخصيا، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.