تركيا تجري محادثات لشراء 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"

قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الخميس، إن تركيا تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء طائرات "يوروفايتر تايفون" مقاتلة، لكن ألمانيا تعارض الفكرة.

وذكر خلال جلسة استماع في أنقرة، "نعمل على الشراء".

وتابع: "الآن، تبذل المملكة المتحدة وإسبانيا جهودًا لإقناع ألمانيا، لكننا لا نجري محادثات مع ألمانيا.. إن كان ذلك ممكنًا، نخطط لشراء 40 مقاتلة يوروفايتر تايفون".

وطلبت تركيا، الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي، شراء مقاتلات إف-16، إلا أن طلب الشراء تأجل.

ومن المزمع أن يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدًا الجمعة، ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشار أولاف شولتس.