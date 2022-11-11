النيابة التركية تطلب السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات لرئيس بلدية إسطنبول

طالب القضاء التركي، اليوم الجمعة بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو لمدة 15 شهرًا على الأقل، بعد محاكمة بتهمة "الإهانة"، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة "فرانس برس".

وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

وسبق أن أرجأت محكمة تركية قضية مرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يكون منافسًا قويًا للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويقول منتقدون إن المحاكم التركية "تلبي رغبات أردوغان بعد عقدين أمضاهما في حكم استبدادي متزايد للبلاد"، فيما تنفي الحكومة هذه المزاعم وتقول إن "القضاء مستقل".