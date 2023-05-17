المعارضة التركية تتحدث عن مخالفات في صناديق الاقتراع

قال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري التركي، الأربعاء، إن حزب المعارضة الرئيسي رصد مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد.

وأضاف محرم إركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، للصحفيين، أن المخالفات في كل صندوق تتراوح بين واحد غير صحيح ومئات الأصوات غير الصحيحة.

وقال: "نتتبع كل صوت وإن لم يغير النتيجة النهائية".

وذكر أن عدد صناديق الاقتراع المخصصة للانتخابات في الداخل والخارج بلغ 201807 صناديق في المجمل.