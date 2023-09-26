بيونغ يانغ تحذّر: شبه الجزيرة الكورية على شفير حرب نووية

حذّرت كوريا الشمالية، الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: "يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر".

وسبق أن دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، الأمم المتحدة، إلى المطالبة بوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معتبرة أنها تصعّد حدة التوتر على نحو غير مسؤول.

وتلقي كوريا الشمالية، اللوم على الولايات المتحدة فيما تصفه بـ"انهيار الأنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة"، وتؤكد أن أسلحة بيونغ يانغ النووية "ردٌّ عادل لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية".