أمراض وفيضانات.. معتقلو "التمساح ألكاتراز" يصعّدون ضد إدارة ترامب

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوطًا متزايدة بشأن الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين، بما في ذلك المنشأة التي تم بناؤها حديثًا في فلوريدا والمعروفة باسم "أليكاتر ألكاتراز"، والتي تشهد ظروف اعتقال كارثية، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي دعوى قضائية قُدّمت يوم الأربعاء، قال محتجزون في سجن "أليكاتر ألكاتراز" ومحاموهم إن معسكر الخيام المقام على مهبط طائرات في إيفرجليدز أصبح مكانًا قذرًا مع محدودية الوصول إلى العالم الخارجي.

وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب قرار آخر صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قاض فيدرالي يأمر فيه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بتحسين الظروف في مركز احتجاز في مانهاتن، حيث قال المحامون إن المهاجرين كانوا يعانون من ظروف غير آمنة وغير صحية.

وفي سجن أليكاتراز، أفاد المحتجزون بانتشار الأمراض دون رادع، والفيضانات، ونقص الغذاء ومكان للاستحمام أو تنظيف أسنانهم، بحسب الدعوى القضائية، كما يتنقل مسؤولو الاحتجاز بين الزنازين للضغط على المعتقلين لتوقيع وثائق توافق على إسقاط قضايا الهجرة ومغادرة البلاد طواعية.

على عكس مراكز احتجاز المهاجرين الأخرى، يقول المحامون إنهم لا يستطيعون الاطلاع على مواقع موكليهم في قواعد بيانات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، للتأكد من احتجازهم في سجن أليكاتر ألكاتراز، كما يشير المحامون إلى أنهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم شخصيًا لتبادل الوثائق القانونية، ما يعني أنهم يفوتون أحيانًا مواعيد نهائية مهمة، وفقًا للدعوى.

وفي الملف الجديد، يطلب المحتجزون من المحكمة السماح لهم بالوصول إلى محاميهم وتحديد المحكمة التي يمكنهم الطعن فيها على الاحتجاز في "أليكاتر ألكاتراز".

افتُتح المركز في وقت سابق من هذا الصيف، وأقرت الإدارة في ملفات قضائية بمواجهته "صعوبات نمو" في البداية، وهو يمثّل اختبارًا مبكرًا في سعي إدارة ترامب لتوفير المزيد من أماكن الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت سيطرة حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وفي إطار حملة الإدارة على الهجرة غير الشرعية، كثّف المسؤولون الاعتقالات وقيّدوا أهلية المهاجرين للإفراج عنهم بكفالة في ظلّ سعيهم لقضايا الترحيل، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد الأماكن اللازمة على مستوى البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت قاضية في فلوريدا بوقف مؤقت لتوسيع المنشأة أثناء نظرها دعوى قضائية تزعم أن الحكومة الفيدرالية فشلت في إجراء مراجعة بيئية مطلوبة قبل افتتاح المنشأة.

تواجه الإدارة أيضًا تدقيقًا بشأن ظروف الاحتجاز في مبنى 26 فيدرال بلازا بمدينة نيويورك، وهو مبنى فيدرالي يضم مركز احتجاز مصممًا لاحتجاز المهاجرين لفترة وجيزة قبل نقلهم إلى مركز احتجاز طويل الأجل.

وفي دعوى قضائية رُفعت في وقت سابق من هذا الشهر، قال محامون إن المهاجرين يُحتجزون هناك الآن لأيام في غرف مكتظة دون أسرّة أو طعام كافٍ أو مستلزمات نظافة شخصية أو إمكانية الاستحمام. وجاء في الدعوى أن المعتقلين لم يُعطوا الأدوية اللازمة، ولم يُسمح لهم بالتواصل مع محاميهم بشكل سري.

في المقابل، صرحت ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، بأن الدعوى القضائية مبنية على "خرافات محضة" حول ما يجري في مركز الاحتجاز في نيويورك، ووصفته بأنه مركز استقبال قصير للمهاجرين قبل نقلهم إلى مركز احتجاز "يلبي المعايير الوطنية للرعاية والاحتجاز، وهو في معظم الحالات أفضل من المرافق التي تُحتجز فيها أمريكيون".