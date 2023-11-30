محكمة "إيكواس" تستعد لإعلان حكمها في قضية محمد بازوم

وفي المقابل، اتهمت السلطات النيجرية الرئيس السابق بمحاولة الهروب في 18 أكتوبر / تشرين الأول. وأكد المدعي العام في محكمة الاستئناف في نيامي الاتهام في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا أن الإطاحة ببازوم كانت انقلابًا، وعلقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والتدريب.

وكان الكثيرون في الغرب ينظرون إلى النيجر على أنها آخر دولة في منطقة الساحل الأفريقي يمكن الشراكة معها لصد التمرد المتزايد المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.