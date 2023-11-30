محكمة "إيكواس" تستعد لإعلان حكمها في قضية محمد بازوم
تستعد محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإصدار حكمها الخميس في قضية رفعها الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون في بلاده الآن وذلك بحسب ما أفاد موقع "أفريكا نيوز".
وأطيح ببازوم في انقلاب عسكري قاده الحرس الرئاسي النيجري في 26 يوليو / تموز لكنه تقدم بشكوى عبر محاميه لمحكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتهمة الاحتجاز التعسفي والخطف حيث يتم حبسه حاليا بمقر إقامته في القصر الجمهوري.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الدولة السابق وعائلته وكذلك الأشخاص الآخرين الذين اعتقلهم الجيش الموجود في السلطة في نيامي بشكل تعسفي.
وفي المقابل، اتهمت السلطات النيجرية الرئيس السابق بمحاولة الهروب في 18 أكتوبر / تشرين الأول. وأكد المدعي العام في محكمة الاستئناف في نيامي الاتهام في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا أن الإطاحة ببازوم كانت انقلابًا، وعلقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والتدريب.
وكان الكثيرون في الغرب ينظرون إلى النيجر على أنها آخر دولة في منطقة الساحل الأفريقي يمكن الشراكة معها لصد التمرد المتزايد المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.