اعتقالات في ألمانيا لأشخاص يُشتبه في دعمهم لداعش

اعتُقل سبعة أشخاص، من جنسيات ألمانية وكسوفية ومغربية، في عدّة مناطق في ألمانيا، للاشتباه في تقديمهم دعماً لتنظيم داعش في سوريا، حسبما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الأربعاء.

وتمّ القبض على هؤلاء الأشخاص السبعة، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق، في عدّة مناطق في غرب ألمانيا.

وتمّ إجراء عمليات بحث في حوالى عشرين موقعا في ألمانيا وهولندا، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدرالي، وسيُعرضون على القاضي لاحتمال وضعهم في الحبس الاحتياطي.