روسيا تشنّ هجوما عنيفا للسيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الاتصال المرئي السبت إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا للغاية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تحاول روسيا الاستيلاء عليها.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحات من الأراضي تبلغ آلاف الكيلومترات المربعة في الهجمات الأخيرة في الشرق والجنوب، فإن المسؤولين يقولون إن التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد أن تواجه قوات كييف مقاومة أشد وطأة.

وحاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على مدينة باخموت الواقعة على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك. وتقع المدينتان في منطقة دونباس الصناعية والتي لم تسيطر عليها موسكو بالكامل بعد.

وقال زيلينسكي "نحن نحتفظ بمواقعنا في دونباس، ولا سيما في اتجاه باخموت، حيث أصبح القتال صعبا وعنيفا للغاية الآن".

وكرر زيلينسكي مناشدته للحلفاء الغربيين من أجل توفير كميات أكبر من الأنظمة المضادة للطائرات.

وتواصل القوات الروسية إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية، وتتهمها كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية انتحارية.

وقال مسؤول في بلدة زابوريجيا بجنوب البلاد إن صاروخا روسيا أصاب مبنى في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفي سياق منفصل، قال مسؤولون إن عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا يوم الخميس ارتفع إلى 18.