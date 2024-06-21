جون أفريك: تحالف التبو والطوارق يهدد سلطة العسكر في النيجر

يواجه رئيس الفترة الانتقالية في النيجر عبد الرحمان تياني مخاطر التمرد من جماعتين مسلحتين من شمال البلاد، ينتمي أعضاؤهما إلى التبو والطوارق، وهو تهديد جدّي للعسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم قبل نحو سنة.

وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في تقرير لها، إنّه تم تشكيل تحالف بين "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" الذي يتزعمه ريسا آغ بولا و"جبهة التحرير الوطني" التي يقودها محمود صلاح، ووقّع الطرفان مذكرة من أجل "العودة إلى نظام ديمقراطي سليم" في النيجر.

ضغوط وتهديدات

وأشارت "جون أفريك" إلى أنه "ما زال من السابق لأوانه قياس المدى المحتمل للتحالف الذي تم تشكيله بين الطرفين" لكن على الميدان بدأت الضغوط على المجلس العسكري الحاكم، وفي ليلة 16 يونيو فجّرت قوات جبهة التحرير الشعبية قسمًا من خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من النيجر إلى بنين.

وطالب محمود صلاح بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، وانتقد أيضًا الاتفاقيات المبرمة بين المجلس العسكري وشركة النفط الصينية "وابكو"، وقال إن هذا الهجوم كان "مجرد إنذار أول".

واعتبر التقرير أنّه بالإضافة إلى التداعيات المباشرة على النشاط النفطي فإن مثل هذه الهجمات تثير قلق نظام عبد الرحمان تياني، ويقول وزير نيجري سابق: "في الوقت الحاضر، من المستحيل تحديد عدد المقاتلين الذين يمكن لجبهة التحرير أن تحشدهم، وهل ستكتفي بأعمال حرب العصابات المتفرقة أم يمكن أن تذهب أبعد من ذلك؟".