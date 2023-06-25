عناصر "فاغنر" تنسحب من منطقة "فورونيج" في جنوب روسيا

أعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا اليوم الأحد أن عناصر مجموعة "فاغنر" ينجزون انسحابهم منها غداة اتفاق أفضى إلى إنهاء التمرّد المسلح على القيادة العسكرية.

وقال الحاكم ألكسندر غوسيف إن "تحرك وحدات فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء.. الأمر يتمّ بشكل طبيعي ودون حوادث".

وأشار الحاكم غوسيف إلى أن القيود التي تمَّ فرضها يوم السبت على حركة التنقل سترفع ما إنْ يتمّ "حل الوضع بشكل نهائي"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ولم تتوافر معطيات وافية عما شهدته المنطقة، اذ اكتفى غوسيف بالقول السبت إنه "في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج. تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية".

وأفادت السلطات باندلاع حريق كبير في مستودع للوَقود دون ذكر أسبابه.

وأكد غوسيف الأحد أن السلطات ستبلغ السكان بكيفية الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها، شاكرًا إيّاهم على "تحملهم وحزمهم وعقلانيتهم" خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وكان الحاكم دعا السبت السكان إلى ملازمة منازلهم، معربًا عن تأييده للرئيس فلاديمير بوتين في مواجهة التمرّد المسلح لمجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين.

وبدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الإجراءات والقيود التي فرضت السبت على خلفية التمرّد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين إلى بيلاروس، مقابل عدم ملاحقته أو ملاحقة عناصرها في روسيا. إلا أن "نظام مكافحة الإرهاب" لا يزال قائمًا في موسكو الأحد رغم الاتفاق.