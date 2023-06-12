جسم مشبوه يلغي جلسة محاكمة المتهم بقتل شينزو آبي

قررت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، إلغاء جلسة استماع أولية في محاكمة المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه في المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة في نارا غرب اليابان، لم تتمكن من تأكيد التقارير التي أوردتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى، والتي تفيد بأن الموقع أخلِي بعد وصول ما يبدو أنه "حقيبة غير محددة" إلى المحكمة.

وكان من المقرر أن يمثل المتهم تيتسويا ياماغامي "42 عامًا" ظُهر اليوم الاثنين أمام محكمة نارا في المرحلة الأولى من إجراءات محاكمته بتهمة قتل رئيس الوزراء السابق في تموز/يوليو الماضي بالرصاص في وسط الشارع أثناء إلقاء خطاب انتخابي.