الجيش الإيراني يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية "رئيسي"

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية التقرير الأولي للجنة العليا للتحقيق في أبعاد وأسباب حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة "إرنا"، تم جمع جزء كبير من المعلومات في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.

نتائج التحقيقات:

1- استمرت المروحية بالفعل في السير على المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد. حوالي دقيقة ونصف قبل تحطم المروحية.

2- قام قائد المروحية المصابة بالتواصل مع المروحيتين الأخريين للمجموعة الجوية.

3- عدم ملاحظة آثار رصاص أو حالات مشابهة في باقي مكونات الطائرة المحطمة.

4- اشتعلت النيران في الطائرة المروحية المنكوبة بعد اصطدامها بالارتفاع.

5- في محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة.