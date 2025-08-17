المستشار الألماني منتقداً ترامب: قمة ألاسكا "رفعت من شأن بوتين"

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس طريقة إخراج قمة ألاسكا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها "رفعت من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية إيه.آر.دي، أمس السبت، تحدث ميرتس عن "بروتوكول كبير" وقال: "الصحافة في روسيا مبتهجة".

وأكد ميرتس أن تصرفات ترامب جاءت "ضمن الحدود التي ناقشناها معًا". وتابع قائلاً "رغم الصورة أو الصورتين المزعجتين اللتين ربما شاهدناهما الليلة الماضية، أعتقد أن هذا يعد تقدما جيدا".

ولا يبدو أن ميرتس يستبعد التنازلات الإقليمية الأوكرانية من حيث المبدأ، لكنه قال:"لا تنازلات إقليمية قبل وجود معاهدة سلام". وأضاف أن هذه المعاهدة يجب أن تحدد أيضا النقطة التي تدخل فيها الضمانات الأمنية لأوكرانيا حيز التنفيذ.

ويتواصل الدفع نحو حل سلمي في أوكرانيا يوم غد الاثنين، حيث من المتوقع أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بعد التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين.

في هذا الإطار، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، أن المستشار الألماني سيرافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة التي سيعقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدًا الاثنين.