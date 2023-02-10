إسرائيل تقرر حجز أموال تلقاها أسرى مقدسيون من السلطة الفلسطينية
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الجمعة، حجز أموال أسرى فلسطينيين من مدينة القدس، على خلفية تلقيها من السلطة الفلسطينية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أصدر غالانت مذكرة تتضمن حجز أموال الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بقيمة ملايين الشواكل؛ بحجة تلقيهم إياها من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويأتي قرار مصادرة أموال الأسرى الفلسطينيين بعد المصادقة على مشروع قرار يتضمن قوانين لسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع القانون، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تأييد 89 عضواً، ومعارضة 8 أعضاء فقط.
وأوضحت الوكالة الرسمية للأنباء أن الحكومة الإسرائيلية تقتطع بشكل شهري ملايين الشواكل، التي تشكل جزءًا من عوائد السلطة الفلسطينية.