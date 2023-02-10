إسرائيل تقرر حجز أموال تلقاها أسرى مقدسيون من السلطة الفلسطينية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع القانون، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تأييد 89 عضواً، ومعارضة 8 أعضاء فقط.



وأوضحت الوكالة الرسمية للأنباء أن الحكومة الإسرائيلية تقتطع بشكل شهري ملايين الشواكل، التي تشكل جزءًا من عوائد السلطة الفلسطينية.

