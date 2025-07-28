" لم نغفل لحظة ".. الحرس الثوري يرد على تهديد إسرائيل باغتيال خامنئي

قلل العميد علي ‌محمد نائيني، المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، من التهديدات المتكررة التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن استهداف المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال العميد نائيني: "هذه التصريحات هي مجرد عمليات نفسية، لكن قواتنا المسلحة لم تغفل لحظة واحدة عن تعزيز جاهزيتها الدفاعية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح، يوم الأحد، قائلاً: "أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن أيدينا الطويلة ستصل إليك هذه المرة بقوة أكبر"، مضيفًا: "لا تهددونا وإلا ستتعرضون للأذى".

يُذكر أن يسرائيل كاتس قال، قبل حوالي أسبوعين، إن خامنئي كان أحد الأهداف خلال الحرب الأخيرة، لكنه لم يُصَب، مشيرًا إلى أن هدفهم هو القضاء عليه.