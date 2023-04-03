البيت الأبيض: أمريكا تعمل على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة مع السعودية

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

وأكد البيت الأبيض في بيان له أن المملكة ما تزال شريكا استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة.