روسيا تعلن تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن استهدف قطعاً بحرية

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن كان يستهدف قطعًا حربية في البحر الأسود.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، فإن الصاروخ الذي دمرته أنظمة الدفاع الجوي فوق الجزء الشمالي الغربي للبحر الأسود من طراز "نبتون".

وقبل ذلك بيوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وفي اليوم نفسه، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، أن الجيش الروسي، أسقط عدة أهداف جوية كجزء من صد هجوم للمسلحين الأوكرانيين على المدينة.

وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 10 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وأعلنت الدفاع الروسية كذلك أن قواتها نفذت41 ضربة جماعية وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، لمواقع القيادة العسكرية والبنية التحتية ولمطارات عسكرية أوكرانية خلال الأسبوع الأخير.