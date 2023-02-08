محكمة إسرائيلية ترجئ النظر مجدداً في قضية هدم قرية بالضفة الغربية
وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على إرجاء النظر مجدداً في قضية هدم مثير للجدل لقرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة.
وصدر قرار بهدم تجمع "الخان الأحمر" الواقع على طريق رئيسي شرق القدس في 2018 بعد حكم اعتبر أن القرية شيّدت دون الحصول على تراخيص إسرائيلية.
ورفعت منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي أثار سكانها البالغ عددهم 200 نسمة اهتماما دوليا.
وكانت حكومة بنيامين نتانياهو التي تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر قد طلبت مزيدا من الوقت لاتخاذ قرار بشان مصير "الخان الأحمر"، وطلبت من المحكمة مزيدا من الوقت لتقديم مخطط لهدم القرية.
ووافقت المحكمة في قرارها الثلاثاء على إرجاء النظر لغاية الأول من أيار/مايو لكنها عبرت عن الأسف لأن الحكومة "راضية بالوضع الراهن، وترجئ ردها كل بضعة أشهر".
وكانت حكومات سابقة قد أرجأت ثماني مرات قراراتها المتعلقة بالخان الأحمر.
ويرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع "سيمكّن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية ألى جزأين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا".
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية لمنع الهدم، كان آخرها زيارة دبلوماسيين أوروبيين للقرية في 30 كانون الثاني/يناير.
وتقع قرية الخان الأحمر في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة حيث من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.