روبوت فرنسي يهبط للمساعدة في إنقاذ غواصة "تيتان"
وصلت سفينة "أتلانت" البحثية التابعة للمعهد الوطني الفرنسي لعلوم المحيطات، وهي مجهّزة بروبوت يسمّى "فيكتور 6000"، للمساعدة في إنقاذ غواصة "تيتان" السياحية كانت قد فقدت شمال المحيط الأطلسي، وداخلها 5 أشخاص.
وهذا الروبوت، مزوّد بحبل بطول 8 كيلومترات، وقادر على الغوص إلى أعماق تتخطى المطلوب للوصول إلى الغواصة التي اختفت أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك.
وقال المعهد إن الروبوت فيكتور 6000، يمكنه الغوص أعمق من المعدات الأخرى الموجودة الآن في المكان الواقع في شمال المحيط الأطلسي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضاف أن الربوت له أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير غواصة عالقة.
واختفت تيتان وعلى متنها خمسة أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها يوم الأحد إلى موقع حطام سفينة تيتانيك البريطانية التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.
ويشغل الروبوت الفرنسي طاقم مؤلف من 25 فردا، يمكنهم العمل بدون توقف لمدة تصل إلى 72 ساعة.