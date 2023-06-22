روبوت فرنسي يهبط للمساعدة في إنقاذ غواصة "تيتان"

وقال المعهد إن الروبوت فيكتور 6000، يمكنه الغوص أعمق من المعدات الأخرى الموجودة الآن في المكان الواقع في شمال المحيط الأطلسي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن الربوت له أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير غواصة عالقة.

واختفت تيتان وعلى متنها خمسة أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها يوم الأحد إلى موقع حطام سفينة تيتانيك البريطانية التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

ويشغل الروبوت الفرنسي طاقم مؤلف من 25 فردا، يمكنهم العمل بدون توقف لمدة تصل إلى 72 ساعة.