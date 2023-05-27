صحيفة: أوكرانيا تستهدف مرافق لأنابيب النفط الروسية بطائرات مسيرة

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن شن أي هجمات على أهداف داخل روسيا، ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية بعد على طلب للتعليق اليوم السبت.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن طائرتين مسيرتين استهدفتا محطة تخدم خط أنابيب دروجبا في منطقة تفير، الواقعة شمال غرب موسكو.

وخط أنابيب دروجبا هو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم.

وتصاعدت حدة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية داخل روسيا في الأسابيع الأخيرة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الكرملين، في وقت سابق هذا الشهر.