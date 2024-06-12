الجمهوريون واليمين المتطرف.. التحالفات بفرنسا والقلق في ألمانيا

يثير الارتباط المحتمل بين حزب الجمهوريين الفرنسي المحافظ وحزب مارين لوبان اليميني المتطرف القلق في ألمانيا.

ويسيطر المحافظون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي على نسبة مهمة من المقاعد في البرلمان الأوروبي، ضمن تكتل "حزب الشعب الأوروبي" الفائز بـ 186 مقعدا في البرلمان الجديد.

ويهدد حزب الشعب الأوروبي بـ "طرد" الجمهوريين من كتلتهم البرلمانية إذا تحالفوا مع اليمين المتطرف.

ويجد الجمهوريون أنفسهم في موقف صعب بعد إعلان رئيسهم، إيريك سيوتي، أمس، عن التحالف مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، بهدف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.