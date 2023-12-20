لافروف: قوى خارجية تريد إشعال حرب في الشرق الأوسط‎

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو واثقة من أن "قوى خارجية" تريد استغلال تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمصلحتها، وإشعال حرب في الشرق الأوسط .

وقال لافروف في افتتاح منتدى التعاون "روسيا - العالم العربي"، في دورته السادسة المنعقد في مراكش بالمغرب: "لقد أصبح من الواضح أن بعض القوى الخارجية لا تعارض استخدام التصعيد القادم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمصالحها الخاصة، لإشعال نار حرب إقليمية وفق تطور المغامرات العديدة الماضية للولايات المتحدة وحلفائها".

وتابع وزير الخارجية الروسي في تصريحاته، "الحلفاء الذين أطلقوا العنان في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت النتيجة هي تقويض الدول ومئات الآلاف من الضحايا وتدفقات هائلة من اللاجئين".

وأضاف لافروف: "بالتنسيق مع شركائنا، نواصل بذل الجهود أوَّلًا وقبل كل شيء لصالح استقرار الوضع على المدى الطويل، ونقل الجهود لحل النزاع إلى المستوى السياسي والدبلوماسي".

وعلى هامش المؤتمر التقى لافروف بنظيره المصري سامح شكري، إذ بحث الطرفان، بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مؤكّدَين ضرروة وقف إطلاق النار في أسرع وقت" .