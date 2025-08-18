المستشار الألماني: نتائج الاجتماع مع ترامب "فاقت توقعاتنا"

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، إن نتائج اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت "فات توقعاتنا".وأكد ميرتس أنه لا ينبغي إرغام أوكرانيا على تقديم تنازلات إقليمية، مشددًا على ضرورة أن تشارك أوروبا بأكملها في تقديم الضمانات الأمنية لكييف.

وأضاف أن اجتماعًا ثلاثيًا سيعقد لاحقًا بمشاركة ترامب، لافتًا إلى أن ترامب اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الأسبوعين المقبلين.

وانتهى الاجتماع الذي عقده ترامب مع القادة الأوروبيين الاثنين، وفق ما أفاد به مسؤول بالبيت لوكالة "رويترز".

ولم يتضح فورًا ما إذا كان الزعماء سيجتمعون مرة أخرى أو متى. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيدعوهم إلى المكتب البيضاوي بعد انتهاء الاجتماع.

وكان ترامب قد قطع محادثاته في واشنطن مع قادة أوروبا لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاجتماع بعد لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وفي أعقاب الاجتماع مع زيلينسكي، قال ترامب إنه ناقش "أمورًا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.