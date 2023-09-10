المغرب يستجيب لعروض مساعدة من 4 دول بينها الإمارات وقطر

قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من: الإمارات، وقطر، وبريطانيا، وإسبانيا، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلاً على الأقل، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان الأحد: "استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة: الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وبريطانيا، وإسبانيا، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد أعرب خلال اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد السادس عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال المدمر، مؤكدًا تضامن الإمارات مع المملكة، ووقوفها إلى جانب شعبها خلال هذه الأوقات الصعبة.