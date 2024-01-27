فورين أفيرز: قرار محكمة العدل يضغ مصداقية واشنطن على المحك

قال تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة، يمثل تحديا لجميع الدول، وخصوصا الولايات المتحدة، حول تطبيق القانون لدولي.

وقالت المجلة، إن التحدي يتمثل في "ضرورة أن تأخذ هذه الدول القانون الدولي على محمل الجد، بينما نشهد تزايدا للعنف والصراع وتضاؤلا لاحترام سلطة المؤسسات القانونية الدولية".

ورأت أن حكم المحكمة كان بمثابة "شريان حياة"، وطريقا إلى سياسة جديدة بالتعامل مع الحرب على غزة، في الوقت الذي تبدو فيه جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متعثرة للحد من ضرر الحرب على المدنيين.

ورأت المجلة، أنه "يتعين على البيت الأبيض تبني حكم المحكمة، وأن يستخدمه كأداة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك إرغام حماس على إطلاق سراح الرهائن، الذين لا تزال تحتجزهم في غزة".

كما رأت المجلة، أن كيفية استجابة الولايات المتحدة وأوروبا لحكم المحكمة "يعتبر أكثر أهمية من القرار نفسه".

وتابعت: "إذا كانت واشنطن والقوى الغربية الأخرى تدور حول العلم الإسرائيلي، فإنها تخاطر بإلحاق المزيد من الضرر بالقانون الدولي، وبالنظام الدولي القائم على القواعد، الذي تبنته تلك الدول في قضايا سابقة لمحكمة العدل الدولية".