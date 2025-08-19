نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"
بوتين اقترح لقاء زيلينسكي في موسكو خلال اتصاله بترامب

بوتين اقترح لقاء زيلينسكي في موسكو خلال اتصاله بترامب
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلي...المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 2:47 م

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء محتمل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب مصدرين اطلعا على مضمون محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس: "تحدث بوتين عن موسكو" خلال اتصالهما الاثنين، مضيفا أن زيلينسكي ردّ بـ"لا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس أن بلاده ستمنح الرئيس الروسي "حصانة" إذا ما حضر "لمؤتمر حول السلام" في أوكرانيا، رغم مذكّرة التوقيف الصادرة في حقّه عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق "فرانس برس".

وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة عقد قمة محتملة لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني في بلد أوروبي، مرجّحا أن يكون "بلدا محايدا، وبالتالي ربما في سويسرا"، مشيرا إلى رغبته في أن تكون جنيف مكانا للاجتماع.

