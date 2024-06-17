هل تنجح وساطة السنغال في إعادة "دول الساحل" إلى "إيكواس"؟

رجحت دراسة لمعهد الأبحاث والأمن في داكار أن ينجح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في إقناع دول الساحل الثلاث بالعودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لكن بشروط، بعد أشهر من الانسحاب منها.

واعتبرت الدراسة المنشورة حديثا أنّ السلطات السنغالية الجديدة "يمكن أن تسهم في حل الأزمة الإقليمية" بين دول تحالف دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) و"إيكواس" ولكن بشرط حصول توافقات وتسوية.

جهود ومساع

وبمجرد انتخابه قام الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بجولة شملت نحو 10 دول في غرب أفريقيا. واختتم جولته قبل أسبوعين بمالي وبوركينا فاسو، حيث لم يخف نواياه وهي إعادة هذين البلدين وكذلك النيجر – الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل – إلى حضن مجموعة غرب أفريقيا، والتي أعلنت هذه الدول مغادرتها في يناير 2024.

وبالنظر إلى حداثة عهده بالسلطة يتمتع الرئيس السنغالي بعلاقة جيدة مع دول الساحل الثلاث، ولم تتضرر هذه العلاقة بالتقلبات والمنعطفات التي شهدتها السنوات الأربع الماضية، ويحرص ديوماي فاي على الدفاع عن "سيادة" هذه الدول الأفريقية، ويستفيد من "شعور إيجابي" لمسه عند قادتها، بحسب ما ذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها إذاعة فرنسا الدولية.