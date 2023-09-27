المحارب النازي يطيح برئيس البرلمان الكندي
أعلن رئيس مجلس العموم (البرلمان) في كندا، أنتوني روتا، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد أن وصف العجوز ياروسلاف هونكا، وهو مُقاتل أوكراني حارب في صفوف النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية، بأنه "بطل"، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، أطلق روتا وصفه على العجوز هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، خلال جلسة خاصة عُقدت في البرلمان الكندي يوم الجمعة الماضي، بعد دعوة المقاتل الأوكراني على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الكندي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن روتا أعلن تنحيه عن منصبه كرئيس لـ"الحزب الليبرالي الكندي أو حزب الأحرار الكندي" أعرق أحزاب البلاد، بعد أن اجتمع مع قادة الحزب في العاصمة أوتاوا، وسط تزايد الدعوات بين الأحزاب لاستقالته.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصفت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الوضع بأنه "غير مقبول على الإطلاق" و"محرج"، فيما طالب عدة نواب باستقالة روتا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد أيام من استضافة البرلمان الكندي للعجوز هونكا، تبين أن الأخير كان عضوًا في فرقة "جاليسيا" التابعة لـ"فافن إس إس" أو فرقة "فافن 14" التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة تطوعية كانت تحت قيادة النازيين.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مركز أصدقاء "سيمون فيزنثال" لدراسات المحرقة قوله إن الفرقة "كانت مسؤولة عن القتل الجماعي للمدنيين الأبرياء بمستوى من الوحشية والحقد لا يمكن تصوره".
وفي وقت لاحق من الواقعة، قال روتا: "علمت بعد ذلك بمزيد من المعلومات التي جعلتني أندم على قراري بدعوة المحارب القديم الذي يعيش في منطقة روتا الانتخابية"، مقدمًا اعتذاره "للجاليات اليهودية في كندا وحول العالم، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاتي".
وكانت روسيا قد صعدت لهجتها تجاه كندا، بعدما قالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لن تترك العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الكندية ضدها دون رد، متهمة أوتاوا بمغازلة النازية.