المحارب النازي يطيح برئيس البرلمان الكندي

أعلن رئيس مجلس العموم (البرلمان) في كندا، أنتوني روتا، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد أن وصف العجوز ياروسلاف هونكا، وهو مُقاتل أوكراني حارب في صفوف النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية، بأنه "بطل"، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، أطلق روتا وصفه على العجوز هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، خلال جلسة خاصة عُقدت في البرلمان الكندي يوم الجمعة الماضي، بعد دعوة المقاتل الأوكراني على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الكندي.