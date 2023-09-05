كاتب سيرة بايدن: خروج الرئيس من سباق انتخابات 2024 لن يشكل صدمة



قال "فرانكلين فور" كاتب سيرة حياة الرئيس "جو بايدن"، إن انسحاب الرئيس من السباق الانتخابي لعام 2024 بحلول نهاية السنة التقويمية، سيكون بمثابة مفاجأة لكن ليس صدمة كبيرة.

وقال في مقابلة مع محطة "إن بي سي" الأمريكية إنه سيشعر بالمفاجأة إذا ما قرر بايدن عدم استئناف فترته الثانية في مكتبه.

وقال " فور" إن الرئيس عندما يتكلم عن حياته يستخدم كلمة المصير باستمرار، وهو رجل متدين جدًّا وكلمة المصير مليئة بالمعاني الدينية، ودائمًا ما يستخدم عبارة "إنه لا يستطيع أن يقول أين يذهب قدره"، أي مستقبله.

وفي كتابه الذي سيصدر الأسبوع الحالي بعنوان "السياسي الأخير" ويتناول أول سنتين من حكم بايدن، يصف "فور" كيف تم التقليل من شأن "بايدن"، وكيف أنه استغل هذا لمصلحته، وقال إن الكتاب يغوص في أعماق مهنة "بايدن" في صنع السياسة، وما هي الأساليب التي يستخدمها لإنجاز المهام.

وقال إن الأمر لا يتطلب أن تكون "بوب ودوورد" لتفهم أن "بايدن" رجل طاعن في السن، مضيفًا أنه ككاتب لا يمكنه توقع كيف سيتقدم "بايدن" في السن في السنتين القادمتين.

وأشار إلى أن كتابه يظهر كيف أن "بايدن" مدفون في التفاصيل، وهو شخص تكنوقراطي جدًّا ومهووس بدقائق الأمور المتعلقة بالسياسات، كما إنه نشيط جدًّا في إدارته لكل كبيرة وصغيرة في كثير من التعاملات في البيت الأبيض.

صحيفة "ذا هيل"