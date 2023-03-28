فرص نجاح مفاوضات نتنياهو والمعارضة بعد تجميد الخطة القضائية
استأنف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، جهوده للتوصل إلى حل وسط حول خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي، وذلك بعد يوم واحد من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجميد الخطة.
وبحسب تقارير عبرية، فإن عملية مفاوضات "فورية" بدأت بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة حول الخطة القضائية، حيث طلب هرتسوغ، من قادة الأحزاب الإسرائيلية تشكيل فرق تفاوض للتوصل إلى اتفاق واسع.
تفاؤل حذر
وأعرب هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، عن "تفاؤل حذر بشأن إمكانية نجاح المفاوضات حول الخطة القضائية بين الائتلاف والمعارضة"، مشيرًا إلى أنه يأمل أن "تؤدي تلك المفاوضات إلى نتائج إيجابية وتوافق واسع".
وقال: "الفرصة التي سنحت مع وقف تشريعات الخطة القضائية ستجلب معها محادثة صادقة وجادة ومسؤولة"، متابعًا: "تجميد الخطة جاء في لحظة حساسة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن "الرئيس الإسرائيلي سيعمل على إجراء مفاوضات واسعة مع جميع الأنظمة السياسية والمجتمعية لتشكيل أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات"، لافتة إلى أن "ذلك بهدف إنهاء الأزمة السياسية الحالية".
من ناحيته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "أحزاب المعارضة ستبقى في حالة قلق من ائتلاف نتنياهو، خلال المفاوضات المرتقبة"، لافتًا إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس.
وأوضح لابيد، أن "المفاوضات بشأن الخطة القضائية قد تشهد مناورات من قبل ائتلاف نتنياهو"، معبرًا عن مخاوفه من المناورات التي تهدف للتوصل لحل وسط"، وفق الصحيفة العبرية.
غضب في المعارضة
وفي السياق، أثار حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، غضب المعارضة، إثر إدراجه لقانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة على جدول أعمال الكنيست، وذلك بالرغم من إعلان نتنياهو، تعليق الخطة القضائية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "أعضاء الكنيست من المعارضة الإسرائيلية فُوجئوا عندما علموا أن قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة تم وضعه على مكاتبهم تمهيدًا للتصويت عليه أمام الهيئة العامة".
وبحسب لوائح الكنيست، فإنه يجب تقديم مشروع القانون قبل 24 ساعة على الأقل من طرحه للتصويت في الجلسة العامة، فيما تخشى المعارضة من أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بالمفاوضات، سيتمكن الائتلاف من طرح القانون للتصويت قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وقال حزبا "يوجد مستقبل" و"معسكر الدولة"، في بيان مشترك، إنهما "لن يسمحا بإحراز تقدم في تشريع القانون خلال المفاوضات"، متابعين: "إذا طرح القانون للتصويت سنغادر القاعة على الفور"، وفق الصحيفة.
وأعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، مقاطعته للمفاوضات التي ستُجرى برعاية الرئيس الإسرائيلي، قائلًا: "من المستحيل التفاوض في الوقت الذي يواصل نتنياهو وشركاؤه العملية التشريعية".
وأضاف ليبرمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أدعو أحزاب المعارضة لسحب الفرق التي تم إرسالها إلى منزل هرتسوغ، حتى تتم إزالة قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة عن طاولة الكنيست".
وتشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أن "خطوة حزب الليكود يمكن اعتبارها بمثابة رسالة إلى قادة أحزاب المعارضة بأن الأحزاب اليمينية بالائتلاف الحكومي لا تنوي المساومة خلال المفاوضات على قوانين الخطة القضائية".
فرصة ضئيلة
ويرى محللون سياسيون، أن فرص نجاح المفاوضات التي يرعاها هرتسوغ، تبدو ضئيلة جدًا، خاصة في ظل مخاوف أحزاب المعارضة ورفض بعضها المشاركة في الحوار، مرجحين استمرار الأزمة الحالية في إسرائيل.
وقال المحلل السياسي أحمد عوض، إن "الفرصة ضئيلة جداً لتوصل ائتلاف نتنياهو، والمعارضة الإسرائيلية إلى حل وسط بشأن إصلاح القضاء"، لافتًا إلى أن ذلك "بسبب انعدام الثقة بين الجانبين والمخاوف المتبادلة".
وأوضح عوض، لـ "إرم نيوز"، أن "إعلان نتنياهو، تعليق خطة ائتلافه لإصلاح القضاة وإن لاقت ترحيبًا من بعض أحزاب المعارضة؛ إلا أنها لم تحصل على ثقة ومصداقية تلك الأحزاب"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين "لا يثقون بنتنياهو".
وأضاف: "بتقديري ائتلاف نتنياهو، والمعارضة ليس لديهما رغبة بالتوصل إلى اتفاق، ويرغبان بكسب الوقت واستعراض القوة في الشارع الإسرائيلي، خاصة أن الخلافات بينهما أكبر من مسألة الخطة القضائية".
وتابع: "المعارضة هدفها إسقاط حكومة نتنياهو، والذهاب لانتخابات مبكرة، وبالتالي لن تقبل بأي حلول، كما أن الائتلاف لن يقبل بتقديم التنازلات"، مستكملًا: "الطرفان لن يتوصلا لنتائج مرضية للجمهور الإسرائيلي".
وبين أن "الأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل ستتعمق أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رفض الائتلاف والمعارضة تقديم التنازلات"، لافتًا إلى أن "المرحلة المقبلة ستزداد فيها المطالبات بضرورة وجود دستور مكتوب لإسرائيل".
وفيما يتعلق بموافق بيني غانتس، اللينة، أشار عوض إلى أن "غانتس، يحاول التغلب على زعيم المعارضة لابيد، ويسعى إلى إظهار نفسه كأنه رجل الدولة والوسطي والمعتدل، وذلك تمهيدًا لتقديم نفسه كشخصية مناسبة لرئاسة الوزراء"، وفق تقديره.
ويقدم غانتس، مواقف تعتبر الأكثر ليونة بين قادة المعارضة الإسرائيلية والائتلاف بشأن مفاوضات الخطة القضائية، وكان أول المرحبين بقرار نتنياهو تجميد الخطة، كما أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء بعد وقت قصير من إعلان القرار.
غير مجدية
ويرى المحلل السياسي حسن عبده، أن "المفاوضات التي سيُجريها هرتسوغ، مع قادة الائتلاف الحكومي والمعارضة غير مجدية، خاصة بعد وضع الائتلاف لقوانين من الخطة القضائية على جدول أعمال الكنيست".
وأوضح عبده، لـ "إرم نيوز"، أن "ائتلاف نتنياهو، أقدم على مثل هذه الخطوة من أجل ضمان التصويت على تلك القوانين بالدورة البرلمانية الجديدة للكنيست"، متابعًا: "نتنياهو أدار الظهر لكل الفرق التي تم تشكيلها للتفاوض".
وأضاف: "نتنياهو ليس لديه رغبة بهذه المفاوضات، كما أن ائتلافه لديه إصرار على استكمال الترويج لقوانين خطة إصلاح القضاء، وما يجري حاليًا مناورة من الأحزاب اليمينية؛ لكنها ستعيد الترويج لخطتها القضائية".
واستكمل: "نتنياهو نجح حتى اللحظة في إبقاء معسكر اليمين متماسكًا تحت قيادته على الرغم من وجود بعض المتمردين داخل حزبه الليكود"، مستطردًا: "اليمين يستند لكتلة قوية مصممة على إنفاذ التشريعات الجديدة".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "ما يجري في الوقت الحالي هو تأجيل مؤقت للأزمة التي تشهدها إسرائيل"، مستدركًا: "لكن هذه الأزمة لا تزال عميقة، ولا أعتقد أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج سريعة"، وفق تقديره.
واستطرد: "ائتلاف نتنياهو، أمام فرصة تاريخية لتمرير خطته القضائية ولن يتنازل عن ذلك بأي شكل من الأشكال، وبتقديري المرحلة المقبلة ستشهد مواجهات في الشارع بين كتلتي اليمين واليسار خاصة في حال فشل المفاوضات".
ولفت عبده، إلى أن "جميع الأحزاب الإسرائيلية ترفض تقديم أي تنازلات لبعضها البعض، وأن أي حل وسط غير وارد في الوقت الحالي، خاصة أن ذلك سيواجه معارضة من شركاء نتنياهو في الأحزاب اليمينية".