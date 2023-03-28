فرص نجاح مفاوضات نتنياهو والمعارضة بعد تجميد الخطة القضائية

استأنف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، جهوده للتوصل إلى حل وسط حول خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي، وذلك بعد يوم واحد من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجميد الخطة.

وبحسب تقارير عبرية، فإن عملية مفاوضات "فورية" بدأت بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة حول الخطة القضائية، حيث طلب هرتسوغ، من قادة الأحزاب الإسرائيلية تشكيل فرق تفاوض للتوصل إلى اتفاق واسع.

تفاؤل حذر

وأعرب هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، عن "تفاؤل حذر بشأن إمكانية نجاح المفاوضات حول الخطة القضائية بين الائتلاف والمعارضة"، مشيرًا إلى أنه يأمل أن "تؤدي تلك المفاوضات إلى نتائج إيجابية وتوافق واسع".

وقال: "الفرصة التي سنحت مع وقف تشريعات الخطة القضائية ستجلب معها محادثة صادقة وجادة ومسؤولة"، متابعًا: "تجميد الخطة جاء في لحظة حساسة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.