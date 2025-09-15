"عميل مجهول".. من هو قائد حملة ترامب ضد الهجرة جريجوري بوفينو؟

من "عميل مجهول" لدورية حدودية، إلى شخصية رئيسة تقود عمليات استحواذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شيكاغو ولوس أنجلوس، أصبح جريجوري بوفينو في فترة قصيرة "رجل العصر السياسي" في البلاد، بحسب وصف صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويتناغم بوفينو بشكل مثالي مع الموضوع المميز لرئاسة دونالد ترامب، وهو الهجرة، وحماية الحدود في دوريات "عدوانية" مسلحة أسفرت عن اعتقال الآلاف، والتي غالباً ما نُفذت دون مبرر، عاما بأن أكثر من أن المعتقلين يتحدثون الإسبانية أو يبدو أنهم من أصل لاتيني، وفق ما نقلت الصحيفة.

وبرز بوفينو، 55 عاماً، وهو عميل دورية حدودية إقليمية لم يكن معروفاً من قبل، إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة باعتباره رأس الحربة المتعطش للدعاية في حملة إدارة ترامب على الأشخاص غير المسجلين في لوس أنجلوس.

خبير مخضرم

كما يوصف بوفينو بأنه "خبير مخضرم" في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بخبرة 29 عاماً، ويرأس رسمياً قطاع إل سنترو التابع لدوريات الحدود في جنوب كاليفورنيا. وروّج للعمليات في سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُصوّر عمل فريقه في مشاهد تُشبه أفلام الحركة.

وصُمّمت تلك المقاطع من قبل فريق من العملاء الموظّفين خصيصاً لهذا الغرض، ويبدو أنها مصممة كذلك لتُناسب ذوق الرئيس المعروف في التصوير البصري.

والآن من المتوقع أن يجذب نهجه المثير للانتباه المزيد من التدقيق بعد وصوله إلى شيكاغو الأسبوع الماضي لقيادة هجوم يستهدف المهاجرين في المدينة "الأكثر خطورة في العالم"، كما يصفها ترامب.

كما تم اختيار بوفينو، الذي يتميز بتصفيفة شعره الشائكة التي يبقيها قصيرة على الجانبين، لقيادة حملة متوقعة مماثلة في بوسطن كجزء من هجوم البيت الأبيض على ما يسمى بالمدن الملاذ التي يديرها الديمقراطيون، حيث يرفض المسؤولون التعاون مع عمليات الترحيل الجماعي لترامب.

وتقع مهمة شيكاغو على بعد حوالي 3200 كيلومتر من مقر منطقة إل سينترو التابعة لبوفينو، وتمثل مشهداً حضرياً مختلفاً تماماً عن البيئة الريفية التي اعتاد عليها هو وعملاؤه، مما يفرض مخاطر عالية محتملة، وفقاً لمسؤولي إنفاذ القانون ذوي الخبرة.

وقال جيل كيرليكوفسكي، الذي كان مفوض الجمارك وحماية الحدود خلال رئاسة باراك أوباما ورئيس الشرطة السابق في سياتل، إن "دوريات الحدود مدربة وفعّالة للغاية على الحدود أو على مسافة 25 ميلاً من الحدود".

يقول المنتقدون إن هذه المواضيع لا تتناسب مع شخصية رؤساء دوريات الحدود، الذين يتبنون عادة نبرة محايدة، وتشير إلى أن بوفينو يرسل إشارة إلى ترامب.

في مقابلة حديثة مع محطة تلفزيونية محلية في كاليفورنيا، أعلن بوفينو أنه "غير سياسي"، لكن أفعاله وتصريحاته تُشير إلى عكس ذلك، بحسب "الغارديان".

في خدمة ترامب

وفي الشهر الماضي، بدا أنه وعملاءه يتعمدون إثارة الجدل من خلال دورياتهم خارج تجمع حاشد نظمه حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي لطالما جادل علناً مع ترامب بشأن الهجرة وقضايا أخرى. ولم يكن للحدث أي علاقة بالهجرة.

وقال بوفينو في ذلك الوقت: "نحن هنا لنجعل لوس أنجلوس مكاناً أكثر أماناً، نظراً لعدم وجود سياسيين قادرين على القيام بذلك".

واشتبك بوفينو مع كارين باس، عمدة لوس أنجلوس، بشأن دورية ماك آرثر بارك في يوليو/تموز، وهو الحدث الذي أدانه المسؤولون المحليون؛ لأنه أثار ذعراً غير ضروري في مكان ترفيهي شهير. وبرر الدورية بأنها "موطن عصابة MS-13 الإجرامية الدولية".

ويبدو أن إدارة ترامب غير منزعجة من مثل هذه الحوادث، بل يرى تقرير "الغارديان" أن بوفينو كان يبدو أنه يشير إلى استعداده لخدمة قضية ترامب حتى قبل عودته إلى الرئاسة.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني، قبل أسبوعين تقريباً من تنصيب ترامب، قاد بوفينو حملة مداهمات للأشخاص المشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين في مقاطعة كيرن، على بعد مئات الأميال شمال مقر الحدود في إل سينترو.

والآن، بعد أن عززت مكانة بوفينو بفضل قرار مؤقت أصدرته المحكمة العليا الأميركية يسمح لعمليات الهجرة بمواصلة استخدام ما يقول المنتقدون إنه تحديد الهوية العنصرية، قد يرتفع نجمه أكثر.