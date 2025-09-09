الأوروبيون على طاولة ترامب.. اجتماعات "ساخنة" لرسم خريطة الحرب الأوكرانية

يبدو أن واشنطن على موعد مع مشهد سياسي ساخن اليوم وغدًا، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال قادة أوروبيين بارزين، في خطوة وُصفت بأنها بداية إعادة ترتيب أوراق الحرب الروسية الأوكرانية.

اللقاء المرتقب يتزامن مع عدم قدرة الرئيس ترامب على حل النزاع الروسي الأوكراني، خاصةً أنه لم يُخفِ انزعاجه من التصعيد الروسي الأخير، إذ قال للصحفيين عقب عودته من نهائي بطولة التنس في نيويورك: "أنا غير راضٍ عن وضع الحرب الروسية الأوكرانية".

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول مقرب من إدارة البيت الأبيض أن اجتماعات الرئيس ترامب المقررة في واشنطن اليوم وغدًا الثلاثاء ستُعقد مع أربعة قادة أوروبيين رئيسيين من ألمانيا، وفرنسا، وبولندا، وإيطاليا، بشكل منفرد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الهدف الأساسي هو تحديد موقف موحد من خطة التسوية مع روسيا ومناقشة مستقبل الدعم العسكري والمالي لكييف.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أجندة الاجتماعات تتضمن 3 نقاط رئيسة، أولها مناقشة خريطة طريق لبدء مفاوضات مباشرة بين كييف وموسكو بدءًا من منتصف الشهر الحالي، بالإضافة إلى إعادة وضع صيغة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهيكلة تحالف الراغبين.

وأضاف المصدر: "إعادة توزيع الأعباء المالية لأوكرانيا تتصدر أيضًا أجندة الاجتماعات، بحيث تتحمل أوروبا 70% من كلفة الدعم مقابل 30% من الجانب الأمريكي، وهو ما قد يفضي إلى إعداد مسودة بيان سياسي مشترك يعلن فيه القادة التزامهم بوقف التصعيد والعمل على تسوية طويلة المدى".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إعادة هيكلة تحالف الراغبين من خلال مناقشة مقترح يتضمن إنشاء لجنة قيادة أوروبية مصغرة من 5 دول، هي: "فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وبولندا، وإيطاليا"؛ لتنسيق الدعم العسكري، وربط قرارات التحالف مباشرة بالبيت الأبيض لتسريع عملية اتخاذ القرار.

وبحسب المصدر، فإن هناك 3 مخرجات أساسية يُنتظر الإعلان عنها: اتفاق أولي على صيغة الضمانات الأمنية، يتضمن نشر قوات أوروبية محدودة داخل غرب أوكرانيا، وتفعيل الخطة المالية المشتركة التي تُلزم الاتحاد الأوروبي بتخصيص 40 مليار يورو إضافية خلال 2026 لدعم كييف، بالإضافة إلى إعلان نوايا لإعادة هيكلة "تحالف الراغبين" بحيث يصدر بيان رسمي خلال قمة أوروبية أمريكية لاحقة في بروكسل نهاية أكتوبر.