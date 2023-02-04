واشنطن تستخدم أصولا صادرتها من أوليغارشي روسي لدعم أوكرانيا

أعلن وزير العدل الأمريكي الجمعة سماحه بأول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا، بحسب شبكة سي إن إن.

وقال ميريك غارلاند "أعلن اليوم أنني سمحت بأول تحويل لأموال روسية مصادرة، موجهة إلى أوكرانيا"، مضيفا أن الأصول المصادرة جاءت في أعقاب توجيه الاتهام إلى الأوليغارشي قسطنطين مالوفييف في نيسان/أبريل. وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيذهب إلى وزارة الخارجية "لدعم الشعب الأوكراني".