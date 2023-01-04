"شارلي إبدو" الفرنسية تنشر كاريكاتيرًا ساخرًا عن خامنئي.. وإيران تعلق
نشرت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، رسمًا كاريكاتيريًا لدعم الاحتجاجات الشعبية في إيران، ويسخر من المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما اعتبرت طهران هذه الخطوة "إهانة لخامنئي"، متوعدة بـ"الرد".
وقالت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية، إن مجلة شارلي إبدو "نشرت رسمًا كاريكاتيريًا لدعم الانتفاضة الثورية (المرأة، الحياة، الحرية) في إيران"، وهو الشعار الذي أطلقه المحتجون هناك منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي "شرطة الأخلاق" في طهران.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلقت هذه المطبوعة الفرنسية حملة رسوم متحركة بعنوان "اطرحوا الملالي" من أجل دعم حركة الحرية في إيران، وخاطبت رسامي الكاريكاتير بدعم حركة الشعب الإيراني بالسخرية من خامنئي، ووضع هذا الزعيم الديني الرجعي على أنه "جامع قمامة التاريخ" بحسب وصفها.
وأضافت الإذاعة الألمانية أن "صحيفة لوموند الفرنسية نشرت رسمًا كاريكاتيريًا ضد المرشد الإيراني علي خامنئي في تقرير عن حملة شارلي إبدو الكرتونية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها فرضت عقوبات على العديد من المؤسسات والأفراد الأوروبيين، بما في ذلك مجلة شارلي إبدو.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ما نشرته مجلة شارلي إبدو "عملًا مهينًا"، مشيرًا إلى أن "إيران ستوجه ردًا على هذه المجلة".
وقال عبد اللهيان: "إن العمل المهين وغير اللائق الذي يقوم به منشور فرنسي في نشر رسوم كاريكاتورية ضد السلطة الدينية والسياسية لن يكون فعالًا دون رد حاسم. لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تطأ بساطها".
وأضاف عبد اللهيان: "لقد اختارت بالتأكيد الطريق الخطأ، وفي وقت سابق قمنا بإدراج هذه المجلة الفرنسية في قائمة العقوبات".