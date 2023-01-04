"شارلي إبدو" الفرنسية تنشر كاريكاتيرًا ساخرًا عن خامنئي.. وإيران تعلق

نشرت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، رسمًا كاريكاتيريًا لدعم الاحتجاجات الشعبية في إيران، ويسخر من المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما اعتبرت طهران هذه الخطوة "إهانة لخامنئي"، متوعدة بـ"الرد".

وقالت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية، إن مجلة شارلي إبدو "نشرت رسمًا كاريكاتيريًا لدعم الانتفاضة الثورية (المرأة، الحياة، الحرية) في إيران"، وهو الشعار الذي أطلقه المحتجون هناك منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي "شرطة الأخلاق" في طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلقت هذه المطبوعة الفرنسية حملة رسوم متحركة بعنوان "اطرحوا الملالي" من أجل دعم حركة الحرية في إيران، وخاطبت رسامي الكاريكاتير بدعم حركة الشعب الإيراني بالسخرية من خامنئي، ووضع هذا الزعيم الديني الرجعي على أنه "جامع قمامة التاريخ" بحسب وصفها.

وأضافت الإذاعة الألمانية أن "صحيفة لوموند الفرنسية نشرت رسمًا كاريكاتيريًا ضد المرشد الإيراني علي خامنئي في تقرير عن حملة شارلي إبدو الكرتونية".