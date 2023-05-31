لتجنّب وقوع حادث نووي في زابوريجيا.. غروسي يدعو إلى احترام "خمسة مبادئ"
دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الثلاثاء، كلًا من روسيا وأوكرانيا إلى الإلتزام بخمسة "مبادئ ملموسة" لضمان سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية، وتجنّب "حادث نووي".
وقال غروسي، أمام مجلس الأمن الدولي: "نحن محظوظون لعدم وقوع حادث نووي بعد"، مذكّرًا بأنّ المحطة التي يحتلّها الجيش الروسي انقطعت عن شبكة الكهرباء 7 مرّات، واضطرت للاعتماد على مولّدات الطوارئ لتبريد المفاعل، وهي "خط الدفاع الأخير في مواجهة حادث نووي"، وفق تعبيره.
ويجري غروسي، منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع جنوب شرق أوكرانيا، حيث يعتبر الوضع خطيرًا بسبب المعارك.
ومن هذا المنطلق، قدّم غروسي إلى مجلس الأمن، الثلاثاء "المبادئ الأساسية الضرورية لمنع وقوع حادث نووي"، وأولّ هذه المبادئ "عدم شنّ هجوم من أيّ نوع من المحطة أو عليها، لا سيّما استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين".
وتشمل المبادئ أيضًا، "عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو حشد عسكريين، وألا يتم فصل المحطة عن شبكة الكهرباء".
وأضاف: "وُضعت مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخمسة لتجنّب وقوع حادث نووي، وتعتزم الوكالة بدء مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال بعثتها في الموقع".
وتابع غروسي: "أدعو باحترام وجدّية الطرفين إلى احترام هذه المبادئ"، مناشدًا أعضاء مجلس الأمن "دعمها بشكل لا لُبس فيه".
وتقع محطة زابوريجيا، التي تعدّ الأكبر في أوروبا، على ضفاف نهر دنيبرو الفاصل بين المعسكرين في هذه المنطقة.
واستُهدفت المحطّة بشكل متكرّر وقُطعت عن شبكة الكهرباء 7 مرات منذ استيلاء الجيش الروسي عليها في 4 آذار/مارس 2022.
وزار غروسي المحطّة، نهاية آذار/مارس، ولديه فريق من الخبراء في الموقع، وهو يكثّف منذ ذلك الحين جهوده، محذّرًا من "خطر حقيقي لوقوع حادث نووي".
وتمّ التخلّي عن فكرة طرحت في البداية وتمثّلت في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الموقع لتسهيل اتخاذ تدابير واقعية مقبولة في آن من كييف وموسكو.