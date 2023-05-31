لتجنّب وقوع حادث نووي في زابوريجيا.. غروسي يدعو إلى احترام "خمسة مبادئ"

ويجري غروسي، منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع جنوب شرق أوكرانيا، حيث يعتبر الوضع خطيرًا بسبب المعارك.

ومن هذا المنطلق، قدّم غروسي إلى مجلس الأمن، الثلاثاء "المبادئ الأساسية الضرورية لمنع وقوع حادث نووي"، وأولّ هذه المبادئ "عدم شنّ هجوم من أيّ نوع من المحطة أو عليها، لا سيّما استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين".

وتشمل المبادئ أيضًا، "عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو حشد عسكريين، وألا يتم فصل المحطة عن شبكة الكهرباء".

وأضاف: "وُضعت مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخمسة لتجنّب وقوع حادث نووي، وتعتزم الوكالة بدء مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال بعثتها في الموقع".

وتابع غروسي: "أدعو باحترام وجدّية الطرفين إلى احترام هذه المبادئ"، مناشدًا أعضاء مجلس الأمن "دعمها بشكل لا لُبس فيه".