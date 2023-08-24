تقرير الرادار يكشف تفاصيل مثيرة بشأن طائرة بريغوجين
كشف تقرير الرادار الجوي، اليوم الخميس، تفاصيل مثيرة، حول الطائرة الخاصة التي يعتقد أنها أقلت يفجيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، الأربعاء.
وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها الحاد في آخر 30 ثانية من رحلتها.
وقال إيان بيتشينيك من موقع (فلايت رادار 24) إنه "الساعة الـ3:19 مساء بتوقيت غرينتش حدث هبوط عمودي مفاجئ للطائرة".
وأضاف: "خلال نحو 30 ثانية هبطت الطائرة أكثر من ثمانية آلاف قدم من مسارها الذي كانت عليه بارتفاع 28 ألف قدم، متابعًا: "أيًّا كان ما حدث، فقد حدث سريعًا".
وقال بيتشينيك إن "محاولات يائسة ربما بذلها الطاقم مع الطائرة بعد ذلك لكن قبل سقوطها الدرامي لم يكن هناك أي مؤشر على وجود مشكلة ما بالطائرة".
وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريبًا نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.
وفتح محققون روس تحقيقًا جنائيًّا للوقوف على ملابسات ما حدث. وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها لوسائل إعلام روسية إن الطائرة سقطت بعد إصابتها بصاروخ أو أكثر "أرض-جو".
وقالت شركة تصنيع الطائرات البرازيلية "إمبراير" إنها لم تقدّم أي خدمة أو دعم في السنوات الأخيرة للطائرة التي تتسع لنحو 13 شخصًا.
وقالت الشركة في بيان إنها التزمت بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وقال مصدر في قطاع الطيران الخاص مطلع على الأمر إن موقع "فلايت رادار 24" حدَّد هوية الطائرة الفاخرة برقم تسجيل "آر إيه-02795" وهو نفسه الذي يعود لطائرة أقلت بريغوجين إلى روسيا البيضاء بعد التمرد.