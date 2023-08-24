تقرير الرادار يكشف تفاصيل مثيرة بشأن طائرة بريغوجين

كشف تقرير الرادار الجوي، اليوم الخميس، تفاصيل مثيرة، حول الطائرة الخاصة التي يعتقد أنها أقلت يفجيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، الأربعاء.

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها الحاد في آخر 30 ثانية من رحلتها.

وقال إيان بيتشينيك من موقع (فلايت رادار 24) إنه "الساعة الـ3:19 مساء بتوقيت غرينتش حدث هبوط عمودي مفاجئ للطائرة".

وأضاف: "خلال نحو 30 ثانية هبطت الطائرة أكثر من ثمانية آلاف قدم من مسارها الذي كانت عليه بارتفاع 28 ألف قدم، متابعًا: "أيًّا كان ما حدث، فقد حدث سريعًا".