إسرائيل تضبط نائباً أردنياً بتهمة "محاولة تهريب ذهب وأسلحة"

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية ضبطت نائباً في مجلس النواب بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب عبر جسر الملك حسين.

ونقل الإعلام الأردني عن حسابات إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية".

وقال مصدر من داخل مجلس النواب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن النائب عضو في مجلس النواب الحالي، مؤكداً أن المجلس يتابع القضية مع السلطات الأردنية.