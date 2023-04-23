إسرائيل تضبط نائباً أردنياً بتهمة "محاولة تهريب ذهب وأسلحة"
كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية ضبطت نائباً في مجلس النواب بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب عبر جسر الملك حسين.
ونقل الإعلام الأردني عن حسابات إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية".
وقال مصدر من داخل مجلس النواب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن النائب عضو في مجلس النواب الحالي، مؤكداً أن المجلس يتابع القضية مع السلطات الأردنية.
وطالب النائب الأردني خليل عطية الحكومة "بالتحرك فوراً للإفراج عن أحد النواب الذي اعتقلته" إسرائيل.
وقال عطية في بيان له: "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته (السلطات الإسرائيلية)، على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفوراً وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".
وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.