قبيل خطاب مرتقب.. استقبال حافل لترامب في مطار جورجيا

سيتحدث ترامب، الذي سبق أن ندد بما يعتبره اضطهادا ذا دوافع سياسية، في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشمالية، ومن المتوقع أن يستخدم المنصتَين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ويتّهم المدعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.

ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترامب المفترض أمام محكمة في ميامي، الثلاثاء، بالجلسة الأولى في القضية.