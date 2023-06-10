قبيل خطاب مرتقب.. استقبال حافل لترامب في مطار جورجيا
استُقبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت استقبالا حافلا من مناصريه في مطار ولاية جورجيا، التي وصل إليها لتوجيه خطاب مرتقب هو الأول بعد توجيه لائحة اتهامات إليه، يرى مراقبون أنها ستؤثر على حظوظه الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض.
سيتحدث ترامب، الذي سبق أن ندد بما يعتبره اضطهادا ذا دوافع سياسية، في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشمالية، ومن المتوقع أن يستخدم المنصتَين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ويتّهم المدعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.
ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترامب المفترض أمام محكمة في ميامي، الثلاثاء، بالجلسة الأولى في القضية.
وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأمريكية"، كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري"، وكذلك "خطط رد محتمل على هجوم أجنبي".
ويُعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث، المكلف بالإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.
وعلق ترامب على شبكته "تروث سوشال": "هذه لم تعد أميركا!"، مؤكدا أنه "لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه".