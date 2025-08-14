قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

ترامب: هناك احتمال "25%" بفشل القمة مع بوتين
بوتين وترامب خلال لقاء سابقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 2:47 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك 3 مواقع محتملة لعقد اجتماع ثانٍ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حال مضى اللقاء الأول بينهما في ألاسكا كما هو مأمول.

وأوضح بأن هناك "احتمالا نسبته 25%" بأن تفشل القمة مع بوتين، وفق وكالة "رويترز".

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن "تهديده بفرض عقوبات على روسيا ربما لعب دوراً في قرار الرئيس الروسي طلب اللقاء"، مشيراً إلى أن "الحوافز والعقوبات الاقتصادية تُعد أدوات قوية للغاية".

وفيما يتعلق بتوقعاته حول لقاء ألاسكا، أضاف ترامب: "إذا سارت الأمور على نحو سيء، فلن أتصل بأحد".

 لكنه أوضح أنه "في حال مضت الأمور على ما يرام، فسيتواصل بعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك مع الزعماء الأوروبيين".

كما أشار ترامب إلى أنه "لا يعرف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار"، لكنه كشف عن نيته التواصل مع زيلينسكي بغرض الترتيب للقاء ثانٍ لاحق.

