حرائق وانفجارات غامضة.. هل بدأت إسرائيل حربها الجديدة ضد إيران؟

رجح خبراء أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية جديدة لإيران، وسط استعدادات تل أبيب لذلك، في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكرار حرب الـ12 يومًا مجددًا، بهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني أو الحد منه بالشكل المطلوب.

وبينوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ما يجري في مناطق متفرقة بإيران خلال الفترة الأخيرة من انفجارات أو حرائق، عبارة عن رسائل من تل أبيب فحواها أن الاستهداف الحالي للبنى التحتية سيعقبه تحول إلى مواقع أخرى في إشارة إلى مواقع نووية وعسكرية.

وأشاروا إلى أن هناك تغيرات استراتيجية جعلت الطريق مفتوحًا ومؤهلًا أمام إسرائيل تجاه طهران عسكريًّا، بعد أن تم كسر الحاجز أمام تل أبيب، وبات الممر الجوي الإسرائيلي إلى إيران مفتوحًا.

وتتوالى الأحداث في إيران، ما بين سلسلة من الحرائق، أبرزها حريق مصنع للمنتجات النفطية في أصفهان، وحريق ضخم في مجمع تجاري بالمنطقة الحرة بميناء أنزلي شمالي إيران، وحريق في جامعة أصفهان الصناعية، الواقعة وسط إيران، وفي الوقت ذاته، انطلاق طائرات مسيرة مجهولة، تصدت لبعضها الدفاعات الإيرانية فوق تبريز؛ ما يعطي مؤشرات حول احتمالية تحرك إسرائيل عسكريًّا من جديد تجاه طهران.

"المعركة لم تنته"

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية، عصمت منصور، أن الهجمة الإسرائيلية الأمريكية على إيران لم تحل أزمة المشروع النووي الإيراني سواء من حيث نتائج الضربة وتأثيرها في البرنامج النووي والمنشآت أو من حيث إرادة طهران.

وأضاف منصور في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ثمَّة جهدًا دبلوماسيًّا الآن يُبذل من المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق، ولكن بالتوازي مع ذلك، هناك استعدادات إسرائيلية في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، بتكرار حرب الـ12 يومًا.

وأشار إلى رئيس الأركان الإسرائيلي الذي قال: إن المعركة عمليًّا لن تنتهي مع إيران ومحورها، وأن هناك تحضيرات بجانب إقامة وحدات جديدة في الاستخبارات لمواجهة تحديات من هذا النوع وبنك أهداف يحدد لذلك.

ويعتقد منصور أن الموضوع مع إيران معقد وسيحتاج وقتًا، وإذا فشل الحل الدبلوماسي ستكون المنطقة أمام وضع خطير جدًّا تتكرر فيه الضربة الإسرائيلية خاصة أنه تم كسر الحاجز، أي أن الممر الجوي الإسرائيلي لإيران تقريبا بات مفتوحًا، خاصة بسبب الأوضاع في سوريا والمضادات الجوية الإيرانية التي تم تدميرها في ظل وجود ترامب وتبني خيار القوة وطرحه أيضًا حلولًا أخرى لكنه لا يمنع نتنياهو من هذا الأمر.

وأردف منصور، أنه بجانب مستوى الضربات العسكرية على إيران هناك أيضًا وسائل تعامل أخرى من بينها ممارسة الضغط الاقتصادي واتباع عمليات تخريب في إيران قد تصل إلى حد الاغتيالات.

وبيّن منصور أن كل الوسائل تبقى متاحة وتعكس أن هناك إرادة إسرائيلية ونية وبغطاء ودعم أمريكي وربما غربي أيضًا للقضاء على المشروع النووي الإيراني أو الحد منه إلى أدنى مستوى حد سواء من وسائل دبلوماسية أو العسكرية.

أخبار ذات علاقة الخارجية الأمريكية تعلق على الشكوك حول صمود هدنة إيران وإسرائيل

إيران مخترقة

ويقول الباحث في مركز "ستاندرد" للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، فرهاد عمر دزه يي، من الواضح أن ما يجري في مناطق متفرقة بإيران خلال الفترة الأخيرة من انفجارات أو حرائق هي رسائل أولية لشن حرب إسرائيلية على إيران مدعومة من الغرب، وسيحدد حسب وتيرتها شكل مشاركة الولايات المتحدة عند اندلاعها.

ويضيف عمر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ما يجري من توجه طائرات مسيرة إلى منشآت في إيران لا تدرك طهران كونها قادمة من الخارج أو أن هناك عملاء عسكريين يقومون بتحريكها من الداخل، أو اندلاع حرائق في مواقع أو مصانع تتكرر في هذه الفترة، بمثابة رسالة أن العمل والاستهداف سيكون للبنية التحتية وبعد ذلك سيكون هناك تحول إلى مواقع أخرى في إشارة إلى مواقع نووية وعسكرية.

ولفت عمر إلى أن ما يجري من حرائق أو تحركات في سماء إيران يحمل رسالة واضحة لطهران بأنها ما زالت مخترقة من الداخل وفي الوقت ذاته أن الدخول إلى العمق حاضر لدى إسرائيل.

وأردف عمر، أن إيران إذا أصرت على مواقفها المعلنة، فإنها ستُضرب بقوة، لأن السياسة الإيرانية المتبعة قائمة على التسويف وإضاعة الوقت والمراوغة ولا تريد حل المشاكل، وهو ما يجعل الغرب ينجذب إلى مخطط إسرائيل بضرب الداخل الإيراني على أعلى المستويات من حيث المنشآت أو القادة.