انقسامات وعنف.. ما هو خطر المد اليميني المتطرف على أوروبا؟

يشكل المد اليميني المتطرف في أوروبا، نقطة تحول تاريخية في حياة القارة، ويمثل هذا الزلزال السياسي، كما وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية، خطراً ليس على المهاجرين العرب والأجانب فحسب، وإنما على الأوروبيين أنفسهم، بحسب الخبراء والمحللين.

ففي الوقت الذي علت فيه التحذيرات من خطر هذه التحالفات اليمينية المتطرّفة على المهاجرين العرب، تزامنت معها مخاوف جديدة مما تمثله هذه الأحزاب التي تجاهر بجذورها الفاشية والنازية، من خطر على الأوروبيين أنفسهم.

ويتفق معظم الباحثين على أن النهضة الأوروبية في التاريخ المعاصر، كانت نتيجة لتغييب هذا اليمين المتطرف، فماذا ستكون نتائج بروزه اليوم؟

وهل سيضمن هذا اليمين الحاكم الذي يعتبر أقلية، السلام والأمان للشعوب الأوروبية نفسها؟ خاصة بعد اعتبار الحادث الأخير في فرنسا بدايةً لربيع متطرف نثرت بذوره أحزاب اليمين منذ بداية العام الجاري.