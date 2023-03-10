من هم "شهود يهوه" الذين استهدفهم هجوم هامبورغ في ألمانيا؟

"شهود يهوه"

جماعة شهود يهوه، التي تأسست في عام 1870 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد القس تشارلز راسل، هي جماعة دينية مسيحية يؤمنون بالإنجيل ويعتبرون أنفسهم تلاميذ المسيح، وتؤمن الجماعة بأن الله (الذي يُعرف لديهم باسم "يهوه") هو المخلص والمدبر لكل شيء.

وتمتلك الجماعة العديد من المراكز الدينية والمنشآت في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد المنتمين إليها ما يقرب من 8.7 مليون شخص، حسب إحصائيات عام 2021، ويتركز معظم اتباعها في الولايات المتحدة.

وهي جماعة بلا رجال دين، ولا يكسبون المال لقاء التبشير من بيت إلى بيت، وأماكن عبادتهم متواضعة، إذ يعيشون من تبرعاتهم البينية، ويعملون مجانا لخدمة عقيدتهم.