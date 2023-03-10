من هم "شهود يهوه" الذين استهدفهم هجوم هامبورغ في ألمانيا؟
أثار الهجوم الذي استهدف مركزا لجماعة شهود يهوه في مدينة هامبورغ الألمانية، وأدى إلى مقتل ثمانية منهم، أسئلة حول طبيعة هذه الجماعة الدينية ومعتقداتها وتاريخها.
"شهود يهوه"
جماعة شهود يهوه، التي تأسست في عام 1870 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد القس تشارلز راسل، هي جماعة دينية مسيحية يؤمنون بالإنجيل ويعتبرون أنفسهم تلاميذ المسيح، وتؤمن الجماعة بأن الله (الذي يُعرف لديهم باسم "يهوه") هو المخلص والمدبر لكل شيء.
وتمتلك الجماعة العديد من المراكز الدينية والمنشآت في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد المنتمين إليها ما يقرب من 8.7 مليون شخص، حسب إحصائيات عام 2021، ويتركز معظم اتباعها في الولايات المتحدة.
وهي جماعة بلا رجال دين، ولا يكسبون المال لقاء التبشير من بيت إلى بيت، وأماكن عبادتهم متواضعة، إذ يعيشون من تبرعاتهم البينية، ويعملون مجانا لخدمة عقيدتهم.
طقوس وتقاليد
وتتميز شهود يهوه بممارسات وطقوس خاصة فهم يرفضون الخدمة العسكرية، كما أنهم لا يؤدون التحية للعلم، حيث لا يعترفون بالحكومات ولا الرؤساء وأن الحكومة الحقيقية قائمة في السماء.
ويرفضون بعض الإجراءات الطبية مثل التبرع بالدم، ويمنعون على المنتسبين لها التدخين.
ورغم أنها جماعة مسيحية، لكنها تختلف عن باقي الطوائف المسيحية في كثير من المظاهر والتفاصيل، فهم لا يستعملون الصليب في عباداتهم، لقولهم بأن الكتاب المقدس يوصي بالهرب من الصنمية بعدم استعمال الصور أو التماثيل أو الرموز في عبادتهم بما فيها الصليب.
وكذلك لا يحتفلون بعيد الميلاد أو عيد الفصح أو غيرها من الأعياد والعادات التي يعتبرونها ذات أصول وثنية.
كما يؤمنون بأن يسوع هو ابن الله ورئيس مملكته في السماء ولكنه ليس أقنومًا في الثالوث مثلما تعتقد غالبية الطوائف المسيحية.
شهود يهوه في ألمانيا
لدى شهود يهوه أتباع في ألمانيا، وهم يشكلون جزءًا من المجتمع الديني في البلاد، ويبلغ عدد الأتباع النشطين لدى شهود يهوه في ألمانيا حوالي مئتي ألف شخص.
ويقوم شهود يهوه في ألمانيا بالمشاركة في الأنشطة الدينية والتبشيرية، ويديرون صالات عبادة ويجرون الدروس الدينية والتدريبات والمؤتمرات، كما أن لديهم نشاطات خدمية، مثل زيارة المرضى والعمل الإنساني في المجتمع.
ويعمل شهود يهوه في ألمانيا بموجب القانون ويتمتعون بحرية العبادة والتعبير عن الرأي وفقًا للدستور الألماني، كما أنهم ملتزمون بالقوانين الألمانية ويتعاونون مع السلطات في جميع الأمور القانونية والأمنية.
وتم الاعتراف بشهود يهوه في ألمانيا عام 2005 بحكم من المحكمة الإدارية العليا في برلين كطائفة دينية تخضع لقانون الحق العام وتتمتع بحرية جمع الأموال لصالح الطائفة وإقامة مقرات ودور عبادة وغيرها من التفاصيل الخاصة بالجماعة.