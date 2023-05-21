غوتيريش: حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن ونظام بريتون وودز

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز بما يتماشى مع الواقع في عالم اليوم.

ونظام بريتون وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.