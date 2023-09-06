خلافات داخل "الليكود" حول استئناف المحادثات مع المعارضة الإسرائيلية

كشفت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن خلافات واسعة بين أعضاء حزب "الليكود" الحاكم، وكذلك بين الائتلاف الحكومي، حول استئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة لطي الخلاف حول خطة التعديلات القضائية.

وقالت المعارضة الإسرائيلية في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء: "في الأيام الأخيرة دار نقاش حاد داخل حزب الليكود، بين معارض وداعم، لإعطاء فرصة أخرى للمحادثات في بيت الرئيس".

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم تجدد المحادثات بين المعارضة والائتلاف، وفي الحين ذاته فإن أغلب وزراء الحكومة من حزب نتنياهو ضد تجدد المحادثات، معتبرين أنه لا حاجة لأي اتفاق، ويجب تمرير كل القوانين المقترحة للإصلاح القضائي.

ويرفض بيني غانتس، أحد زعماء المعارضة، تجدد المحادثات في بيت الرئيس دون شروط، ويصف نتنياهو بالشخص الذي يُفضّل مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة.