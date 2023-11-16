روسيا تدرج 3 من محامي المعارض نافالني على قائمة الإرهابيين

أدرجت هيئة رقابة مالية روسية ثلاثة محامين للسياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمة "الإرهابيين والمتطرفين"، وذلك بحسب المعلومات الواردة في موقعها الإلكتروني.

واعتُقل فاديم كوبزيف وإيجور سيرجونين وأليكسي ليبتسر في 13 تشرين الأول أكتوبر الماضي للاشتباه في انتمائهم إلى "جماعة متطرفة".

وتتولى هيئة الرقابة المالية الاتحادية مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين ولديها صلاحيات تمكنها من تجميد الحسابات البنكية التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في قائمتها، التي تضم 13612 شخصا و547 كيانا.

وقال أنصار نافالني إنه تم اعتقال المحامين لزيادة عزلته في السجن، حيث يقضي أحكاما تصل في مجملها إلى أكثر من 30 عاما.

وأضافوا أن استهداف المحامين الذين يدافعون عمن يبدون معارضتهم للسلطات ولحرب أوكرانيا يمثل تجاوزا جديدا في قمع المعارضة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وفرّ اثنان آخران من محامي نافالني هما ألكسندر فيدولوف وأولجا ميخائيلوفا من روسيا خوفا من الاعتقال.

ولم تتم إدانة كوبزيف وسيرجونين وليبتسر بأي جريمة، وهم محتجزون حاليا حتى 13 كانون الأول ديسمبر.