ألمانيا.. شولتس يعلق على "الحضن المجهول" بمطار فرانكفورت

قلل المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة من شأن خرق أمني سمح لرجل مجهول بالاقتراب منه واحتضانه على مدرج مطار فرانكفورت.

وقال شولتس عند سؤاله عن الحادث خلال مؤتمر صحافي في تالين عاصمة استونيا "إلقاء التحية والترحيب بي من قبل أشخاص ليس أبدا بشيء يؤثر علي بشكل خاص".

وأضاف شولتس عن اللقاء المفاجئ مع الرجل المجهول مساء الأربعاء: "هذا طبيعي جدا ولم أجد هذا الموقف مفاجئا أيضا".

لكن الأخطاء الأمنية التي سمحت لشخص غريب بالاقتراب من شولتس دون عوائق أثارت الذعر بين المسؤولين عن الحماية الشخصية للمستشار الألماني.

فالرجل الذي يقود سيارة أودي داكنة اللون نجح في الانضمام إلى موكب شولتس وهو في طريقه إلى مطار فرانكفورت بعد حضوره مناسبة في البنك المركزي الأوروبي في ذكرى تأسيسه ال25.